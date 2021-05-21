المقاومة تنتصر

وطن: دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 2 فجرا، دون أن يحقق الاحتلال أي من أهدافه سوى قتل مزيد من الآمنين في منازلهم من نساء وأطفال وشيوخ، وتدمير منازل المواطنين والأبراج السكنية والشوارع.

11 يوما من العدوان المتواصل على قطاع غزة، استخدم فيها الاحتلال أحدث مقاتلاته الحربية (أف 35)، وأكثر الأسلحة تطورا، وقصف غزة برا وبحرا وجوا، ولم يوقف نيران المقاومة التي استمرت حتى الدقيقة الأخيرة ما قبل الساعة 2 فجرا.

11 يوما قضاها المستوطنون في المستوطنات المحيطة بغزة والمدن الجنوبية خاصة عسقلان وأسدود المحتلين في الملاجئ.

7 سنوات مرت على العدوان الماضي (عام 2014)، قال خلالها الاحتلال إنه حقق النصر بالقضاء على قدرات المقاومة، لكن المقاومة اليوم أكدت أنها لم تهزم سابقا ولا حتى الآن، بل عادت بقوة مضاعفة، أمطرت فيها دولة الاحتلال من جنوبها إلى شمالها بالصواريخ.

لقد مُرغت أنوف قادة الاحتلال بالتراب، وأعلنت المقاومة حظر التجوال في "تل أبيب" وأوقفت سكانها نهارا كاملا على قدم واحدة بانتظار رد المقاومة على تدمير الاحتلال الأبراج السكنية.

لقد انتصرت المقاومة وغزة وكل حر وقف إلى جانب شعبنا.