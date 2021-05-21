رونالدو على رأس قائمة البرتغال لبطولة أمم أوروبا

وطن: كشف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس، الخميس، عن قائمة تتألف من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وكما هو متوقع سيقود كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خط هجوم شرس للبرتغال حاملة اللقب.

وسينضم رونالدو، الذي أضاف كأس إيطاليا هذا الأسبوع إلى سجل ألقابه وسجل أكثر من 100 هدف مع "السيدة العجوز"، إلى برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز لاعبي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

كما يضم الهجوم جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد، الذي قد يتوج بلقب الدوري الإسباني هذا الأسبوع، وديوغو غوتا لاعب ليفربول.

ويرافقهم أندريه سيلفا الذي سجل أهدافا في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر بفريقه آينتراخت فرانكفورت.

كما تشمل قائمة سانتوس خيارات مبهرة في الدفاع تدعم فرص البرتغال في الدفاع عن اللقب.

وكان روبن دياز على الأرجح اللاعب الأكثر إلهاما في رحلة تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز كما قدم زميله الظهير جواو كانسيلو أفضل مواسمه وينسجم بشكل مثالي مع رافائيل جيريرو.

وتنافس البرتغال في المجموعة السادسة مع فرنسا بطلة العالم وألمانيا وهنغاريا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) روي باتريسيو (ولفرهامبتون) روي سيلفا (غرناطة).

- في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) جوزيه فونتي (ليل) روبن دياز (مانشستر سيتي) نونو منديز (سبورتينغ) بيبي (بورتو) رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند).

- في خط الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) جواو بالينيا (سبورتينغ) روبن نيفيز (ولفرهامبتون) برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو موتينيو (ولفرهامبتون) ريناتو سانشيز (ليل) سيرخيو أوليفيرا (بورتو) ويليام كارفاليو (ريال بيتيس).

في خط الهجوم: بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ) أندريه سيلفا (آينتراخت فرانكفورت) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ديوغو غوتا (ليفربول) غونسالو جيديس (فالنسيا) جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد) رافا سيلفا (بنفيكا).

المصدر: (رويترز)