مسيرات واحتفالات في نابلس ابتهاجا بانتصار المقاومة

وطن: شهدت محافظة نابلس مسيرات وفعاليات احتفالية ابتهاجا بانتصار المقاومة وانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومع بدء سريان وقف إطلاق النار في الثانية فجرا، خرجت عدة مسيرات عفوية في مدينة نابلس وبعض القرى، وجابت مسيرة مركبات شوارع المدينة رافعة الأعلام والرايات ومطلقة أبواقها.

واحتشد الآلاف في ميدان الشهداء وسط المدينة مرددين الهتافات التي تمجد المقاومة ورموزها وتعبر عن الفرح بالنصر، وسط إطلاق الألعاب النارية.

كما شارك الآلاف في فعالية "صلاة الفجر العظيم" في مسجد النصر، وردد المشاركون عقب الصلاة تكبيرات العيد، كما نظموا مسيرة داخل البلدة القديمة وانتهت في ميدان الشهداء.