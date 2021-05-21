"استخبارات عديمة الفائدة".. انتقادات لجيش الاحتلال خلال اجتماع "الكابينيت" لفشله في غزة

وطن: كشف تقرير إسرائيلي أن وزراء في حكومة الاحتلال وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لأداء المؤسسة "الأمنية" الإسرائيلية في العدوان على غزة، وذلك خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، التي عقدت مساء الخميس، وبحثت وقف إطلاق النار.

وادعت حكومة الاحتلال، تحقيق "إنجازات كبيرة" في العدوان على قطاع غزة المحاصر، في بيان رسمي صدر عن رئيسها، بنيامين نتنياهو، أعلن فيه "قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار".

ورغم ذلك، أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى قلق نتنياهو والوزراء الأعضاء في الكابينيت من انتهاء "العملية العسكرية" على غزة وسط أجواء تعكس انتصارا لحركة حماس.

ووجه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وصفت بـ"عديمة الفائدة"، وذلك لـ"عجزها عن طرح أهداف من شأنها ‘تغيير واقع‘ الهجوم" الإسرائيلي على القطاع، وقيل خلال الجلسة إن العدوان الذي دام 11 يوما وراح ضحيته 232 شهيدا، "لم يحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة".

كما قيل في جلسة الكابينيت إن سلاح الجو الإسرائيلي "فشل في تدمير معظم الأنفاق الدفاعية لحماس"، والتي كانت إحدى المهام الرئيسية للعملية العسكرية، علما بأن نتنياهو كان قد ادعى تدمير معظم "مترو حماس" على حد تعبيره، في إشارة شبكة الانفاق التي تستخدمها فصائل المقاومة في قطاع غزة.

كما شهدت جلسة الكابينيت توجيه انتقادات شديدة اللهجة لتجنب القيادة العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، اجتياح القطاع و تنفيذ عملية برية، والاكتفاء بضربات معظمها جوية.

وتساءل الوزراء الإسرائيليون عن كيفية استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر حتى نهاية العملية العسكرية، وانتقدوا فشل جيش الاحتلال في اغتيال قيادات بارزة في حركة حماس، بحجم يحيى السنوار أو محمد الضيف.

وأشارت "هآرتس" إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لوقف إطلاق النار هو التقدير بأن الشرعية الدولية لهجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تقترب من نهايتها".

وذكرت إلى أن "الولايات المتحدة غيّرت لهجتها في الأيام الأخيرة وإلى جانب الدعوة العلنية لوقف إطلاق النار، بعثت رسائل حادة تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب على الفور".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديرات الرسمية الإسرائيلية أشارت إلى أن استمرار العملية العسكرية قد يؤدي إلى انتقادات دولية حادة، وإدانات رسمية لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي وهيئات دولية أخرى".

وفق وقت سابق، الخميس، قال مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال، إنّ نتنياهو، حاول الادعاء بأنّ "الجيش يضغط من أجل التوصل لوقف إطلاق للنار" مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المسؤولون، بحسب ما نقل عنهم المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إنّه "من الواضح أن نتنياهو يبذل جهدًا كبيرًا للادعاء بأن الجيش يضغط لوقف إطلاق النار".

(عرب 48)