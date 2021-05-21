الحية: مقاومتنا الراشدة وشعبنا الموحد يعلنون النصر

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية إن مقاومتنا الراشدة المنتصرة وشعبنا الموحد يعلنون اليوم النصر على الاحتلال، ومن حق شعبنا أن يفرح رغم الألم.

وأضاف الحية في كلمة له وسط الآلاف من الجماهير التي خرجت احتفالاً بوقف العدوان وانتصار شعبنا ومقاومته على الاحتلال فجر الجمعة، " ضربنا العدو موحدين وعلى قلب رجل واحد لنقول إن شعبنا توحده المقاومة".

وردا على ادعاءات نتنياهو بأن الاحتلال دمر أنفاق غزة قال الحية: "نعم انتصرنا يا نتنياهو لأن المجاهدين الآن يتمخترون في الأنفاق التي زعمت أنك دمرتها، مجاهدونا الآن يسرحون ويمرحون في أنفاق العز والكرامة".

ووجه الحية التحية لأبناء شعبنا الذين صمدوا في وجه العدوان، وقال أحمل لكم رسالة التهنئة من أخواتكم في الشيخ جراح ومن شعبنا في ال48.

وشدد على أن البيوت التي دمرها الاحتلال ستبنى، و"سنعيد البسمة والأمل للمكلومين".

ونقل لشعبنا تحيات قيادة المقاومة وعلى رأسهم القائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف.

وقال الحية "أنقل لكم رسالة الوحدة والأخوة والمقاومة، رسالة تهنئة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

وأضاف أن الاحتفالات تعم كل مدن فلسطين في الضفة وغزة والقدس والداخل، لأن هذا النصر صنعناه معا.

وأكد أن المقاومة هي درعنا وحصننا وعزتنا وكرامتنا وأمل شعبنا.

وحيا الحية الشهداء والجرحى، وفي مقدمتهم القائد باسم عيسى، والعالم البروفيسور جمال الزبدة.

وعاهد الشهداء بالمضي على طريقهم، معبراً عن فخره بحالة التضامن العامة التي شهدتها قضيتنا خلال هذه المعركة.