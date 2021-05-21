فيديو وصور | احتفالات في فلسطين بنصر المقاومة

وطن: شهدت مدن وبلدات ومخيمات فلسطين، فجر اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية بنصر المقاومة في غزة، ووقف العدوان عليها.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي استمر لـ 11 يوما، إلى استشهاد 232 مواطناً، منهم 65 طفلاً و39 سيدة و 17 مسناً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصافة إلى إصابة 1900 أخرين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.

وخرجت مسيرات حاشدة في كافة مناطق قطاع غزة، ابتهاجا بالنصر، رفعت خلالها رايات فصائل المقاومة والعلم الفلسطيني، حيث هتف المشاركون فيها بالتحية والتمجيد للمقاومة.

وشهدت أحياء مدينة القدس مسيرات احتفالية بالنصر. وأكد المشاركون فيها وفائهم للقدس، ووجهوا التحية للمقاومة.

ودخل المصلون عند وقت صلاة الفجر، المسجد الأقصى بالتكبيرات، وسجدوا على أبوابه.

وفي رام الله خرجت مسيرة حاشدة وسط المدينة رفع خلالها العلم الفلسطيني. وهتف المشاركون فيها "من رام الله تحية.. لغزة الأبية".

وفي محافظة الخليل خرجت عدة مسيرات في المدينة والبلدات ابتهاجا بالنصر. وجهوا خلالها التحية للمقاومة ولغزة.

كما خرجت مسيرة في نابلس، أطلق المشاركون فيها المفرقعات النارية في الهواء، وهتفوا للمقاومة وغزة.

كما شهدت مدن وبلدات ومخيمات الضفة جميعها مسيرات احتفالية بالنصر.

وفي الداخل المحتل شهدت المدن والبلدات عدة مسيرات حاشدة، احتفالا بالنصر، منها في وادي عارة والمثلث وطمرة وبرطعة وفي مدينة أم الفحم، حيث توجهت المسيرة في "أم الفحم" إلى منزل الشهيد محمد كيوان.

ويشار إلى أن وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة.