الألكسو تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

وطن: قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الألكسو، إنها تتابع بكلّ انزعاج ما تتعرّض له الأماكن المُقدسّة والمُؤسّسات الثقافيّة والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة في فلسطين من انتهاكات صارخة، وتدعو بضرورة احترامها واحترام مما تتميّز به من بُعد إنسانيّ وما تُؤدّيه من دور تربويّ وثقافيّ يخدم المجتمعات المحليّة، وهو ما يتوجّب تحييدها عن كل الصّراعات الجارية باعتبار أنّ أغلبها إرث حضاريّ إنسانيّ مُسجّل على قائمة التراث العالمي المُهدّد بالخطر.

وأضافت في بيان لها، وصل وطن: أمام تواصل التعدّيات الصّارخة على المُمتلكات الثقافية والمؤسّسات التربويّة تُعبّر منظمة الألكسو عن إدانتها الشديدة لكلّ أعمال العنف التي تطال البشر والحجر والتي تُقترف بحق الحضارة الانسانيّة في فلسطين، تهيب بكلّ المنظّمات الدوليّة والإقليميّة، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، للتحرُّك العاجل والقويّ لحمل دولة الاحتلال على إيقاف أعمال القصف والدّمار التي ترتكبها في حقّ الإرث الثقافيّ الإنسانيّ والمؤسّسات التعليميّة في فلسطين والزامها باحترام القرارات الأمميّة ذات الصّلة.

وناشدت الألكسو المجموعة الدوليّة وجميع أصحاب الضّمائر الحيّة في العالم للتدخّل العاجل من أجل حماية الأطفال الأبرياء الذين يتعرّضون في كلّ آونة وحين للقصف، لتُزهق أرواحهم دون ذنب، وتحييدهم عن النّزاع، ووضع حدّ لما يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ الأعزل من عُدوان غاشم في تحدّ سافر للقوانين والمواثيق الدوليّة، وإلزام دولة الاحتلال بإيقاف العُنف المُسلّط ضدّه وضدّ الحضارة البشريّة في بُعديها المتنوّع والتراكميّ.

جدير بالذكر، أنه سبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن اصدرت بيان أدانت بموجبه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى القدس الشريف.