المشاكل السلوكية لدى الاطفال.. "تشتت الانتباه و فرط الحركة لديهم"

وطن: نظمت دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع مؤسسة و جمعية يد واحدة من أجل العيساوية ، ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية يوم دراسي عبر برنامج جوجل ميت تحت عنوان المشاكل السلوكية لدى الأطفال " تشتت الانتباه ونقص الحركة لدى الأطفال"، فمن هنا خلقت جامعة بيت لحم روابط عديدة مع مؤسسات المجتمع المختلفة التي جسدت ما بين التعليم الأكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطينية كفلسفة في التعليم والتعلم، وذلك بتاريخ 19/5/2021 الساعة 3 ظهراً عبر تقنية جوجل ميت.

وتضمن اليوم الدراسي استضافة كلا من: الأخصائية الاجتماعية تسنيم شلالدة ، الأخصائية الاجتماعية والنفسية وجدان فروخ، والأستاذة ريفين الرجبي، وذلك بتنسيق كلاً من داليا حمدان، وراغدة ادريس ، وبإشراف الدكتور بلال عوض سلامة، بحضور 27 مشارك ومشاركة من طلبة واساتذة مدارس ومهتمين، حيث تم عقد اليوم الدراسي وبثه عبر تقنية الجوجل ميت.

الاستاذة وجدان فروخ تحدثت بصورة عامة عن مشاكل الاطفال المختلفة ثم تطرقت الى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة التي يمر بها الاطفال في مراحل نموهم وايضا تناولت الاسباب والمشاكل والاعراض والنسب الاحصائية ، بالاضافة الى توضيح ثلاث أنواع من اضطراب تشتت الانتباه مع فرط النشاط ، كما وتناولت عوامل خطر الإصابة بهذا الاضطراب.

من جانبها شددت الاخصائية الاجتماعية تسنيم شلالدة حول المشاكل التي يمكن ان تواجه الاخصائي في تدريسهم، فإن برز المشكلات التي تواجههم في التعامل معهم كثره شكوى المعلمين في الدورات من فرط حركتهم وعدم تركيزهم في الحصص عدم الاستفاده من الحصص تشويشهم على غيرهم من الاطفال اما كيفيه تعاملهم معهم اولا عمل جلسه فرديه مع الاهل لعمل دراسه حاله واخذ المعلومات الكافيه عن الطفل ومن ثم يتم التدخل معه بناءا على المعطيات بالتعاون مع الاهل وخطه مشتركه لمساعده الطفل.

واختتمت الأستاذة ريفين الرجبي اليوم الدراسي بتغطيتها للمحور الثالث الذي يتعلق بطرق معالجة اضطرابات الإصغاء والتركيز والحركة الزائدة موضحة أنواع العلاجات الطبية السائدة و الأعراض الجانبية لها كالعلاج عن طريق الأدوية (التوجه الطبي) ، و العلاج عن طريق الحمية والتغذية، العلاج النفسي، التدخل التربوي في المدرسة، وذكرت نسبا احصائية.

وتم التوصل في نهاية النقاش الى بعض التوصيات ومنها يجب العمل على توفير الجو المناسب لمساعدة الطفل على إظهار السـلوكيات المطلوبـة و المطلوب القيـام ببرامج وقاية من أجل تدارك المشكلة قبل حدوثها وليس بعد ذلك و إلقاء بعض المهمات التي تتطلب منه القيام ببعض الحركة و هذا من شأنه أن يساعده على تفريغ بعض الطاقة ، واعطاء الطفل دور القائد، وإبعاد المصادر التي تزيد التشتت عنه في وقت مناقشته بمواضيع هامة لتجنب تشتته، الإتفاق معه على ضرورة إلتزامه بالوقت والقوانين التي تفرض عليه والعمل على تجزئة الوظائف التي تتطلب من الطفل مجهود تدريجياً إلى أن يتقن إتمام الوظائف بشكل كامل وذلك لتفادي رفض الطفل للقيام بوظائفه.