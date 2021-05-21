حزمة مساعدات بريطانية للمساعدة في توفير إغاثة طارئة للمدنيين في غزة

وطن: أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي اليوم (20 أيار 2021) بأن المملكة المتحدة سوف تقدم تمويلا جديدا لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للمساعدة في توفير المواد الغذائية والماء والمأوى للفلسطينيين المتضررين من التصعيد الأخير بالعنف في غزة.

وسوف تقدم المملكة المتحدة مبدئيا 3.2 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية استجابة لنداء الطوارئ الذي أطلقته الأونروا يوم الأربعاء (19 مايو 2021). يركز هذا النداء تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية للفلسطينيين في غزة.

وقال كليفرلي إن هذا الدعم من المملكة المتحدة يصادف مع إطلاق الأونروا لنداء إغاثة لتقديم دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية. الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة حاليا للأونروا يساعد الوكالة في توفيد مواد غذائية لأكثر من مليون لاجئ في غزة هذه السنة.

وأضاف: الوضع الإنساني في غزة مقلق أصلا، ومن المتوقع أن تزداد هذه السنة نسبة أهالي غزة الذين يعيشون بحالة فقر من 53 بالمئة إلى 64 بالمئة. كما إن كوفيد ما زال ينتشر في غزة، ويعيش مليونا فلسطيني يواجهون قيودا مشددة بالحركة والعبور.

وقال "يجب ألا يعاني المدنيون الفلسطينيون والإسرائيليون وطأة هذا الصراع، كما يجب ألا يكون أي طفل أو عائلة بلا غذاء أو ماء أو مأوى. والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة اليوم سوف يساعد الأونروا في توفير معونات إنسانية منقذة للأرواح لمن هم في أمس حاجة إليها.

وأضاف: "يلزم على المجتمع الدولي ضمان أن تتمكن الأونروا من إنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة.

وتابع "إن تصعيد العنف والخسائر في الأرواح في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة صدمتنا جميعا. يجب أن يسعى كلا الطرفين إلى وقف إطلاق النار فورا، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتدهور الوضع الإنساني."

وأشار إلى أن "وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تحدث في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني، حيث أكد رسالة المملكة المتحدة الواضحة بشأن خفض التصعيد".

وذكر أن المملكة المتحدة دعت في مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق النار عاجلا، واتخاذ جميع الأطراف لتدابير لخفض العنف. كما شاركت المملكة المتحدة الخميس في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.