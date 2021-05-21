حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال في قلنديا

وطن: اطلقت مجموعة من الشباب والشابات في مخيم قلنديا، اليوم، حملة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية في المنطقة، عن طريق توزيع ملصقات توعوية على المحلات التجارية للتوعية بأهمية المقاطعة.

وتزامنت الحملة مع حملات واسعة من اقصى فلسطين في الشمال لأقصى جنوبها تزامناً مع العدوان على غزة والانتفاضة الحالية نصرة للقدس والاقصى وحي الشيخ جراح المهدد بالترحيل القسري.

ومن الجدير ذكره أن المحلات التجارية قد تفاعلت بإيجابية مع الحملة وبدأت بتحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه شعبنا ومقاطعة بضائع المحتل.