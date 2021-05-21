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النصر الذي تحقق

21.05.2021 03:25 AM
النصر الذي تحقق

كتب: محمد حسان ابوبكر

من اعظم ما حققه شعبنا هو سقوط حل الدولتين في الوعي الجمعي الفلسطيني ،  ليس الانجاز الاعظم هو  الاضراب ، وليس تطورا اعجازيا حققته المقاومة اذهل العالم، وحقق ردعا، ليس هذا بل ان اتفاق الفلسطينيين وشعورهم بوحدة المصير هو الانتصار .

والاحتلال الذي يقبع لسنين طويلة على الارض، يصادرها ويقسمها ، ويقسم اهلها ، ليس شيئا ، انما احتلال الوعي وتكريس العجز هو المأساة التي عصرت اجساد المناضلين وقلوبهم ، هي الفكرة اننا شعب .

شعب واحد ...نحن شعب ونحن جيش نحن ارض واحدة، نحن القدس ..
اننا وفي خضم المعركة المستمرة ، وشعبنا ما زال يدفع بفاتورة لحمه الحي ، اننا نقيم الدولة في الوعي ذاك اقصى غايات الانتصار ، وتنهزم في وعي عدونا دولتهم القائمة .

ان الافكار والوعي هي الواقع الذي لا يحتمل التأويل ، واما الواقع الذي لا يوافق الوعي فهو وهم ، وان استحال الوهم جيشا هو الرابع في العالم ودولة باقتصاد قوي وحدود ومستوطنين ، كله وهم .

والدولة التي اعلنها الفلسطينيون في وعيهم وعاصمتها القدس واقع لا يقبل التأويل ، واقع سيتحقق ، واقدار الشعوب الحتمية هو وعيها وتصورها عن المستقبل .

حل الدولتين هذا هو مطلب اعتى الصهاينة تطرفا ، يريح الاحتلال من مسؤولياته ويجعلنا شعبا من درجة ثانية ، يكرس الفصل العنصري. حل الدولتين هو السلام الاقتصادي الذي يجعلنا عمالا في مصانع ومزارع "شعب الله المختار " .

حل الدولتين هو رؤية اكثرنا اعتدالا عندما فكرنا ان  هويتنا قد يتلفها تعاقب الحقب ، قبلنا كلنا حل الدولتين على مضد او بغير مضد ، لكن هذا الاحتلال يصر ان يكون منحطا وساقطا وابن صهيونية ساقطة .

والعرب ايضا قبلوا مجتمعين حل الدولتين لكن الصهيونية لم تقبلنا ولم تقبل العرب .

لكننا اليوم ،نقول للابد ، هي دولة فلسطينية واحدة ، والسلام لن يقوم الا على اساس حل الدولة الواحدة .

ولأصدقك القول يا صاحبي ، السياسيون كلهم قبلوا لكن شعبنا لم يقبل يوما حل الدولتين . ربما في لحظات ضعفنا الكثيرة صدقنا كذب الواقع، لكن شهيدا واحدا كان يعرف طريقه دائما الى الوعي ، فيحرره من وطأة الواقع،  اننا اليوم نعيش الواقع بوعي مختلف ذلك ما تغير ، وذلك ما يستدعي فرحا نخبأه قليلا كي لا يفسد ، فبعض الوعي تفسده السياسة . ولا مكان للسياسة في وعينا .

اننا وكبرهان على هذا كله ، فجأة لم نعد نسمع بالشجارات على مكان ركن سيارة ، او على ميراث او جريمة قتل على ثأر ، فثأر الجميع واحد ، كلنا ننزل للشارع ونصعد اسطح المنازل ؛ الليبراليون والعلمانيون والاسلاميون ،المتدينون وغير المتدينين، كلنا ندافع عن الحق في التدين والصلاة ، وندافع عن التعددية ونؤكد على اننا شعب بحقوق مدنية كاملة، كلنا الذين نؤمن بالسلام والحلول المرحلية ومن لم يؤمنوا يوما ، كلنا اصبح لدينا جيش ، ونحب نحن الشعب جيشنا ، نحن اليوم نستطيع العيش في دولتنا "الواقعية المتخيلة" لاشهر ممتدة طويلة دون شرطة ، ليس لاننا لا نريد شرطة في دولتنا، لكن نحن فجأة لا نحتاج لشرطة ، فالشرطة صارت بدون عمل ، فروح الثورة هي الشرطي والمنظم وضابط الاشارة ...

نعم نحن الشعب الكنعاني العربي الفلسطيني الواقعي .

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