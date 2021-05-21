بايدن يجدد دعم بلاده لـ"إسرائيل" ويعلن التعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة

وطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تشيد باتفاق وقف إطلاق النار غير المشروط بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفا أن أميركا ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف بايدن في كلمة مقتضبة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية، أن إدارته قامت بنقاشات مكثفة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر ودول أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وجدد الرئيس الأميركي دعم واشنطن لـ"حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ التي تطلقها المنظمات الإرهابية في غزة"، وفق زعمه.

وأضاف أنه أبلغ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أميركا ستدعم تعزيز القبة الحديدية التي تصدت للعديد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة".

من ناحية أخرى، قال بايدن إن بلاده ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية والدعم لشعب غزة، ومن أجل إعادة بناء القطاع بشراكة مع السلطات الفلسطينية، لا مع حركة حماس، وذلك بأسلوب لا يسمح للأخيرة بتعزيز قدراتها العسكرية.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يوماً، عن استشهاد 232 مواطناً، منهم 65 طفلاً و39 سيدة و 17 مسناً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصافة إلى إصابة 1900 أخرين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.