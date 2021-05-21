وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة

وطن: دخل وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال حيز التنفيذ عند الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة.

واستمرت المقاومة حتى الدقيقة الأخيرة بإطلاق رشقات صواريخها على مستوطنات الاحتلال المحيطة في غزة.

وخرج المواطنون في كافة مدن وحارات وقرى ومخيمات فلسطين في مسيرات احتفالا بنصر المقاومة على الاحتلال.

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الجمعة (21 أيار) "بتوقيت فلسطين".

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، "ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة".

جاء ذلك، بعد انعقاد المجلس الوزاري المصغّر للاحتلال (الكابينت)، مدة ساعتين ونصف، تمت خلاله الموافقة بالأغلبية، على وقف إطلاق "متبادل".

وأعلنت حكومة الاحتلال رسمياً، في بيان لها، وقف إطلاق نار متبادل ومن دون شروط بناءً على اقتراح مصري.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله إنّ وقف إطلاق النار يعني "الهدوء مقابل الهدوء"!

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يوماً، عن استشهاد 232 مواطناً، منهم 65 طفلاً و39 سيدة و 17 مسناً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصافة إلى إصابة 1900 أخرين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.

وفجر اليوم، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة له: "خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس دفاعاً عن مسرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى في نذير واضح على زوال الكيان، خضنا معركة نيابة عن أمة بأكملها تشاهد القدس تذل من حثالة البشرية، ما كان لنا التخلي عن نصرة القدس رغم مراكمة سلاحنا وقوتنا، ما كان لنا إلا أن نستجيب لصرخة قدسنا وأقصانا".

وأضاف في اول تعليق له على وقف إطلاق النار: "تمكنا من إذلال العدو وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار للكيان الذي تتبجح قيادته بقتل الأطفال والنساء".

وتابع، "أعددنا أنفسنا جيداً لهذه المعركة ولدينا المزيد والمزيد إذا تجرأوا على شعبنا ومقاومتنا".

وقال: "قد أعددنا ضربةً صاروخية كبيرة تغطّي فلسطين من شمالها إلى جنوبها من حيفا إلى مطار رامون ولكنّا استجبنا للوساطات العربية وعلّقنا هذه الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة الثانية".

وأكد أن انطلاق الضربة ووضعها حيز التنفيذ مشروط بسلوك العدو وقيادة الاحتلال أمام اختبار هام، و قرار توجيه هذه الضربة سيبقى على الطاولة حتى الثانية فجراً".