حماس: حصلنا على ضمانات برفع يد الاحتلال عن الشيخ جراح والأقصى

وطن: أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن المقاومة "حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن العدوان على غزة سيتوقف"، وضمانات أخرى بـ"رفع يد الاحتلال عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقال حمدان إن المقاومة "مستعدة لأي تطوّر"، وهي بذلك تكون قد "ثبّتت انتصاراً جديداً ومعادلةً جديدة"، وفق حديثه لقناة الميادين.

وكان حمدان أكد في تصريح لقناة "الأقصى"، أن إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة. مضيفا: " أن المعركة لم تنته بعد، وأهنئ شعبنا بما حققته المقاومة من إنجاز.

وقال: "نفخر بشعبنا الصابر الذي يقف دوما خلف مقاومته الباسلة، ونهنئ مقاومتنا التي وعدت ووفت بالوعد.

وأكد أن نتنياهو الآن عاجز عن الرد ومواجهة المقاومة في غزة.

ولفت إلى أنه منذ العدوان على غزة لم يتجرأ مستوطن بالتواجد في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن المقاومة اليوم أعادت توحيد الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن المقاومة أعلنت أنها الممثل الوحيد لشعبنا وستحقق الكثير لشعبنا، وأنها لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار.

وقال حمدان: "يد مقاومتنا على الزناد وأهدافنا لن تتغير، ولولا ردع المقاومة للمحتل لكانت جرائمه أكثر من ذلك.

وأضاف القيادي في حماس أنه "سنعمل بعد المعركة على إعادة إعمار لكل ما دمره الاحتلال، مؤكدًا أن الوحدة الميدانية تدفعنا لإكمال ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.

وبشأن مواقف سوريا تجاه المقاومة والشعب الفلسطيني، رأى حمدان أن "موقف الرئيس الأسد الداعم للمقاومة ليس غريباً ولا مفاجئاً، ومن يُحَيِّنا بتحية نَرُدَّ بخيرٍ منها".

وأضاف حمدان أنَّ "من الطبيعي أن تعود العلاقات بدمشق إلى وضعها السابق".