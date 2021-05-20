أبو عبيدة: قرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الساعة 2 فجراً

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة له: "خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس دفاعاً عن مسرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى في نذير واضح على زوال الكيان، خضنا معركة نيابة عن أمة بأكملها تشاهد القدس تذل من حثالة البشرية، ما كان لنا التخلي عن نصرة القدس رغم مراكمة سلاحنا وقوتنا، ما كان لنا إلا أن نستجيب لصرخة قدسنا وأقصانا".

وأضاف في اول تعليق له على وقف إطلاق النار: "تمكنا من إذلال العدو وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار للكيان الذي تتبجح قيادته بقتل الأطفال والنساء".

وتابع، "أعددنا أنفسنا جيداً لهذه المعركة ولدينا المزيد والمزيد إذا تجرأوا على شعبنا ومقاومتنا".

وقال: "قد أعددنا ضربةً صاروخية كبيرة تغطّي فلسطين من شمالها إلى جنوبها من حيفا إلى مطار رامون ولكنّا استجبنا للوساطات العربية وعلّقنا هذه الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة الثانية".

وأكد أن انطلاق الضربة ووضعها حيز التنفيذ مشروط بسلوك العدو وقيادة الاحتلال أمام اختبار هام، و قرار توجيه هذه الضربة سيبقى على الطاولة حتى الثانية فجراً".