"حماس": إعلان الاحتلال وقف إطلاق النار من طرف واحد إعلانٌ للهزيمة

وطن: قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إن إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة.

وأضاف حمدان في لقاء خاص على قناة "الأقصى" أن المعركة لم تنته بعد، وأهنئ شعبنا بما حققته المقاومة من إنجاز.

وقال: "نفخر بشعبنا الصابر الذي يقف دوما خلف مقاومته الباسلة، ونهنئ مقاومتنا التي وعدت ووفت بالوعد.

وأكد أن نتنياهو الآن عاجز عن الرد ومواجهة المقاومة في غزة.

ولفت إلى أنه منذ العدوان على غزة لم يتجرأ مستوطن بالتواجد في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن المقاومة اليوم أعادت توحيد الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن المقاومة أعلنت أنها الممثل الوحيد لشعبنا وستحقق الكثير لشعبنا، وأنها لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار.

وقال حمدان: "يد مقاومتنا على الزناد وأهدافنا لن تتغير، ولولا ردع المقاومة للمحتل لكانت جرائمه أكثر من ذلك.

وأضاف القيادي في حماس أنه "سنعمل بعد المعركة على إعادة إعمار لكل ما دمره الاحتلال، مؤكدًا أن الوحدة الميدانية تدفعنا لإكمال ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.