حملة شبابية في مخيم "قلنديا" لمقاطعة منتجات الاحتلال

وطن: أطلقت مجموعة من الشباب والشابات في مخيم قلنديا، حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال في المنطقة، عن طريق توزيع ملصقات توعوية على المحلات التجاريه للتوعية بأهمية المقاطعة.

وتزامنت الحملة مع حملات واسعة للمقاطعة، على كامل أرض فلسطين التاريخية، تزامناً مع العدوان على غزة والانتفاضة الحالية في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إسناداً للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح المهدد بالترحيل القسري.

وقام روّاد الحملة، بوضع ملصقات مكتوب عليها "صنع بدماء فلسطينية" و "ثلاجاتنا مليانة بمنتجاتهم وهم بعبوا ثلاجاتهم بجثثنا!"، على منتجات الاحتلال في أماكن البيع.

وأكد القائمون على الحملة، أن المحلات التجارية قد تفاعلت بإيجابية مع الحملة وبدأت بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا ومقاطعة بضائع المحتل.