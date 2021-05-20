هيئة الأسرى: محكمتي "عوفر" و"سالم" تمددان توقيف 54 معتقلا

وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، ان محكمتي الاحتلال في "عوفر" وسالم مددتا توقيف 54 معتقلا بذرائع استكمال التحقيق، من بينهم طفلا قاصرا.

ولفتت الهيئة، ان المعتقلين الذين تم تمديد توقيفهم هم كل من الاسير اسلام هدمي وتم تمديد توقيفه 6 ايام، وعبد المجيد ابو طعيمة 7 ايام، وايوب دحابره 8 ايام، ومحمد يونس6 ايام، ومحمود ابو عيشه 5 ايام، وعبد الله قواسمي 6 ايام، ومأمون كسبه 6 ايام، ومحمد عياش 7 ايام، ايمن ضبابات من طوباس 7 ايام، والاسيرة سحر ابو جاموس والاسيرة نرمين كعابنة 4 ايام، وحامد ابو نعيم 7 ايام، وحسن ابو قويدر 7 ايام، وفضل فريد زاهده 15 يوما.

كما تم تمديد توقيف الاسير وسيم زاهده 13 يوما، ومحمد مراد 11 يوما، وخليل الخضور 12 يوما، وفادي الخضور 12 يوما، ويوسف الخضور 12 يوما، ومصطفى محمود الخضور 12 يوما، ومراد دياب دياب الفروخ 12 يوما، وسند ومحمد عمور 5 ايام ومحمد دعدوع 8 ايام، وحمدان برادعية 72 ساعه، وصقر فارس شبيطة لمدة 6 ايام، وجهاد سمير حامد لمدة 8 ايام، وسعيد محمد ملاك لمدة 11 يوما، وعبد الله فريد ابو الرب 11 يوما، وابراهيم سليمان دراغمة لمدة 11 يوما، وأسامة جهاد دعباس لمدة 11 يوما، وعمر حسن جميل لمدة 8 ايام، ومحمد نجيب نعالوة 8 ايام، وسيف الدين حسام عزران لمدة 8 أيام، ومحمد ناجي صبحة لمدة 8 ايام، واحمد بشير فقها لمدة 8 ايام، وزياد لؤي نوفل تم تمديد توقيفه لمدة 8 ايام، واحمد غازي عديلي تم تمديد توقيفه لمدة 8 ايام، ومحمد فهد ديري 5 ايام، وضياء الدين عدنان غوادرة تم تمديد توقيفه لمدة 8 ايام

وحمزة احمد عودة 5 ايام، ومصعب عادل ابو سفاقة 5 ايام، ورسلان جبر عديلي 10 ايام، وفادي محمد دراغمة تم تمديد توقيفه لمدة 8 ايام، وغسان محمد كساب تم تمديد توقيفه لمدة 7 ايام، وعمرو عماد ابو ريحان لمدة 7 ايام، وخالد محمود نزال تم تمديد توقيفه لمدة 6 ايام، وحسام علان دويكات تم تمديد توقيفه لمدة 8 ايام.

وكذلك تم تمديد كل من الاسير ايهم ايمن عودة لمدة 6 ايام، وحسن مصطفى جرادات تم تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة، وبشير حامد زيادة تم تمديد توقيفه لثلاثة ايام، وعودة صبيح حمايل تم تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة، وكذلك تم تمديد توقيف الطفل عبد الله عرفه لمدة 5 ايام.