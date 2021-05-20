محدث | وقف "متبادل ومتزامن" لإطلاق النار

وطن: بعد انعقاد المجلس الوزاري المصغّر للاحتلال (الكابينت)، مدة ساعتين ونصف، تمت الموافقة بالأغلبية، مساء اليوم الخميس، على وقف إطلاق "متبادل".

وأعلنت حكومة الاحتلال رسمياً، في بيان لها، وقف إطلاق نار متبادل ومن دون شروط بناءً على اقتراح مصري.

وقالت القناة (12) العبرية، إن وقف إطلاق النار يسري بدءاً من الساعة الثانية من فجر الجمعة، بحسب التفاهمات مع الجانب المصري.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله إنّ وقف إطلاق النار يعني "الهدوء مقابل الهدوء"!

وأفادت مصادر محليّة، أن قصف الاحتلال مستمر على قطاع غزة، حيث تتعرض المنطقة الشمالية للقطاع، لقصف عنيف.

وأعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي، أنه "برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"

وأضاف البيان أنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".

وأضاف البيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بإيفاد وفدين أمنيين، مصريين للمناطق الفلسطينية والاحتلال، للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يوماً، عن استشهاد 232 مواطناً، منهم 65 طفلاً و39 سيدة و 17 مسناً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصافة إلى إصابة 1900 أخرين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.

يتبع....