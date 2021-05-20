نفوق 8000 خلية نحل بفعل العدوان والحرب المتواصلة على قطاع غزة

وطن: تعرض قطاع النحل خلال أحد عشر يومياً من العدوان المتواصل على قطاع غزة الى كارثة كبيرة فبحسب الإحصائيات المبدئية لوزارة الزراعة في غزة فإن الآلاف من خلايا النحل في القطاع قد نفقت بالكامل.

وقد يصل عددها الى أكثر من 8000 خلية من اصل 20 الف خلية موجودة في قطاع غزة يقع اغلبها في المناطق الحدودية والتي تم تدميرها او نفوقها بسبب اما القصف المباشر او تعرض النحل للغازات السامة التي تؤدي لنفوقه على الفور، ويقدر ثمن الخلية الواحدة بما يزيد عن ال 150 دولار، وخاصة ان هذه الحرب أتت في موعد قطف العسل السنوي بحيث ان الخلية تكون مليئة بالعسل في مثل هذا الوقت من العام مما يزيد من حجم الخسائر على المربين.

وتقدر الوزارة الخسائر الإجمالية لهذا القطاع بأكثر من 250 الف دولار.