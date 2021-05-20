الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني شرق غزة

وطن: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن استهداف الاحتلال لطواقمها خلال عملها شرق غزة.

وقالت المديرية في بيان لها "تعرضت أطقم الدفاع المدني لإطلاق نار وقذائف من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها الدخول للمنطقة الصناعية "بديكو" شرق غزة لإخماد الحريق الضخم في مصنع "السكسك" بفعل القصف الإسرائيلي".

وأوضحت المديرة، أن طواقمها لا تزال تحاول السيطرة على حريق ضخم اندلع بمصنع السكسك للبلاستيك شرق مدينة غزة، وتشارك بالاطفاء سيارات من 5 مراكز.

وناشد الدفاع المدني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية، من أجل الضغط على الاحتلال للسماح لطواقم الإطفاء والإنقاذ بالدخول والسيطرة على الحريق الذي بدأ يمتد لمصانع أخرى مجاورة.