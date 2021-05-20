الرئيس يؤكد لوزير الخارجية الألماني ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على شعبنا في غزة والقدس والضفة

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأكد الرئيس، للضيف الألماني، ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة، والتي تسببت في كوارث ودمار تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقدرين عاليا الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.

وشدد الرئيس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، على ضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني موقف بلاده الداعي لوقف اطلاق النار وتحقيق التهدئة، مشددا على أن ألمانيا ستواصل جهودها تحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.