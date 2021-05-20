نقابة المحامين: المرأة الفلسطينية ستبقى أيقونة الكفاح الوطني

وطن: أصدرت لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، بيانا داعما للمرأة الفلسطينية، وذلك في ظل تواصل الاحتلال في عدوانة على الاراضي الفلسطينية، وأكد البيان أن المرأة الفلسطينية سوف تبقى أيقونة الكفاح الوطني.

وفيما يلي بيان النقابة كاملاً الذي وصل وطن نسخةً عنه:

بيان صادر عن لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين



تحية الحق والعروبة....

تحية القدس عاصمة فلسطين الابدية ....

تحية غزة الابية

تحية للمرأة الفلسطينية التي سطرت بحروف ذهب عنوان القضية .

على مدار سنوات الكفاح الفلسطيني جسدت المرأة الفلسطينية أروع آيات النضال والتضحية حُباً للوطن وحريته، وواجهت ما واجهه أبناء الشعب الفلسطيني كافة، حيث صنعت من دمائها وجسدها الطاهر جـسراً تعـبر به إلى الجِنان، وصنعت منه أشلاءً تتطاير في السماء لتصنع منها قناديلا تُضئ درب الحرية، وأنجبت أبطالا وأهدتهم للقضية من أجل التحرير والعودة.



فـ تحية للمرأة الفلسطينية المقدسية المرابطة في المسجد الأقصى والمدافعة عن المقدسات الدينية والهوية العربية، والتي لها دور وطني بارز بمناهضة الاحتلال وكان آخرها ما يحدث في حي الشيخ جراح من صمود ودفاع عن الارض والمنزل والكرامة الوطنية، والتي تقف دوماً في وجه الاحتلال وتناضل.

تحية لنساء غزة هاشم حاميات النضال وحارسات الدار، اللواتي سطرن ملاحم الصمود والتحدي والتضحية، اللواتي أنجبن قـوافلاً من الشُجعان وأهدتهم للحرية شهداءً ليعـطروا بدمائهم الذكية ثرى فلسطين الطاهر من أجل النصر والاستقلال.

وتحية للمحامية الفلسطينية المناضلة والمدافعة عن الحق والعدالة ضد جرائم الاحتلال، والمشاركة بالنضال الشعبي.

ولا ننسَ أسيرات الحرية اللواتي تعرضن لشتى أنواع التعذيب في سجون الاحتلال وتحديهن ظلمات السجن وجرائم السجان.

من هنا ومن هذا المنبر فان لجنة المرأة في نقابة المحامين تحيي نساء فلسطين الجريحات والأسيرات والمرابطات والأمهات الثائرات اللواتي قدمن الكثير لفلسطين والرحمة والخلود لشهيدات فلسطين.

وستبقى المرأة الفلسطينية أيقونة الكفاح الوطني

تحريرا في 20/05/2021

لجنة المرأة/ نقابة الحامين الفلسطينيين