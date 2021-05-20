العدوان الإسرائيلي يستهدف للمرة الثالثة مدينة غزة الصناعية مدمرا 13 مصنعا

وطن: استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة على التوالي، وبشكل ممنهج مدينة غزة الصناعية، بقذائف مباشرة أطلقتها، اليوم الخميس، على أربعة مصانع.

وأفاد بيان صدر عن مدينة غزة الصناعية إحدى استثمارات شركة باديكو، اليوم الخميس، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة والمحاذي لمدينة غزه الصناعية، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر نحو المصانع، ما أدى إلى تدمير أربعة مصانع حتى الآن، ما يرفع عدد المصانع المدمرة في المدينة الصناعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 13 مصنعا.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف حاليا القطاع الاقتصادي في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية لهذا القطاع، باستهداف مباشر للمصانع، عدا عن تدمير جزء من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبنية التحتية المرافقة له والذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين لتوفير الكهرباء لكل المصانع في المدينة.

ولفت إلى أن الماكينة العسكرية الإسرائيلية معنية وبكل قوة بتدمير اقتصاد غزة، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أضعاف الأرقام السابقة، ومحاولة منهم أيضا إلى إجبار أهل غزة في التنازل عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش بكرامة.

والمصانع التي تدمرت هي: مصنع فوم لاين، ومصنع نهاد السوافيري للأخشاب والموبيليا، ومصنع عدنان دلول للبلاستيك، ومصنع سالوميل الزهارنة للألمنيوم، ومصنع معتوق (ايس كريم)، ومصنع الحرير للمواد الغذائية، ومصنع آيس مان للتجارة العامة، ومصنع أبو إسكندر للنايلون، ومصنع كليفر لمواد التنظيف، وشركة (PWSJV) للطاقة المتجددة، ومصنع حافظ للمنسوجات، ومصنع تل الزهور للبلاستيك، إضافة إلى مخازن ومعدات شركة بيدكو ومشروع الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.