الإغاثة الزراعية تشرع بتوزيع وجبات ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة

وطن: شرعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بتوزيع 500 وجبة ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة بمشاركة اللجان المحلية و المؤسسات القاعدية

ويأتي ذلك ضمن حملة "أغيثوا غزة الثالثة" التي أطلقتها الاغاثة الزراعية للاستجابة لحاجة مواطني قطاع غزة في ظل العدوان المستمر عليهم، وذلك بهدف توفير المواد الغذائية للمواطنين الذين نزحوا الى مراكز الإيواء وللوقوف الى جانب المتضررين.

وتهدف هذه الحملة إلى التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون في هذه الأيام حرباً شرسة والذين باتوا يواجهون مشقة كبيرة لتوفير لقمة العيش، وذلك نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

علما إنه تم تحضير هذه الوجبات من قبل مجموعة من الوحدات الإنتاجية التي تديرها النساء بصورة تطوعية تضامنا مع الاسر النازحة من مبدأ العمل التضامني و العونة والفزعة وتعزيز التضامن الاجتماعي.

وقالت الإغاثة انها تعمل بكل جهودها لتوفير مزيد من المساعدات للعائلات التي نزحت من منازلهم نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويذكر أن آلاف المواطنين من المناطق الحدودية نزحوا إلى مدارس الأونروا بعد تهديدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي مرات عديدة.

والجدير بالذكر أن الإغاثة وجهت نداءً عاجلاً لمختلف المؤسسات الدولية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الهمجي و غير المبرر على قطاع غزة ، وضرورة وقف الاعمال الاجرامية التي تستهدف المدنيين العزل في قطاع غزة وضرورة رفع الحصار عن القطاع المستمر منذ سنوات في مخالفة فاضحة للقوانين و الأعراف الدولية ، كما أن الصمت الدولي عن ممارسات وجرائم الاحتلال شجعه على الاستمرار فيها.

وكان مدير عام الاغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، قد أعلن، الثلاثاء، أن الاغاثة أطلقت حملة "أغيثوا غزة 3"، بعد أن نظمت هذه الحملة مرتين سابقا وحققت نجاحا كبيرا، واستطاعت توفير مئات الأطنان من المواد الغذائية لغزة من الداخل المحتل والضفة والقدس، ما جعلها تطلق هذه الحملة للمرة الثالثة للوقوف إلى جانب أهالي غزة في هذه المحنة.

وقال أبو جيش لـوطن، إنّ المرحلة الأولى من هذه الحملة سيتم توفير المواد الغذائية والصحية، وفي المرحلة الثانية سيتم دعم المزارعين ومحاولة إيجاد طريقة لتسويق المنتجات الزراعية للأسواق وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على حصر المشاريع التي تعرضت للأضرار من أجل مساعدتها وتعويضها.