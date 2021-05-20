دعوات لرفض استقبال وزير الخارجية الألماني في رام الله

وطن: انتشرت شبابية على وسائل التواصل، لرفض استقبال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم في رام الله، واعتباره عدوا لشعبنا.

ودعت مبادرات شبابية، في الوقت ذاته، لتنظيم وقفة على دوار المنارة، في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم الخميس، احتجاجاً على زيارة ويرز الخارجية الألماني، وتصريحات المستشارة الألمانية ميركل، العنصرية والمنحازة لدولة الاحتلال.

فيما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية لمقاطعة أي مؤتمر أو لقاء صحفي أو اي تغطية لزيارة وزير خارجية المانيا إلى فلسطين.

وقبل زيارته المقررة للأراضي الفلسطينية، التقى ماس وزير خارجيّة الاحتلال غابي أشكنازي في تل أبيب، وذهب في جولة إلى مستوطنة (بيتح تيكڤا) للاطلاع على ما خلّفه سقوط صاروخ فلسطيني جرى إطلاقه من غزة، ومن جملة تصريحاته: "جئت إلى هنا لأعرب عن تضامني".

وقال ماس أيضاً: "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في وجه هذا الهجوم الكبير وغير المقبول". الأمر الذي يعبر عن عنصرية وانحيازا ألمانياً واضحاً لدولة الاحتلال وتماهيا مع عدوانها المستمر منذ 10 أيام، خلف أكثر 233 شهيداً ومئات الجرحى، وتدميراً للبنية التحتية، والمبارني والأبراج السكنية.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،جماهير شعبنا في رام الله، إلى منع هذا الوزير الألماني من دخول رام الله وطرده، واعتباره عدوا لشعبنا ومتورطا ومتواطئا مع الاحتلال في جرائمه المتواصلة ضد شعبنا.