المبادرة النسوية الاورومتوسطية (EFI) تدعو إلى التوقف عن القتل والتطهير العرقي للفلسطينيين

وطن: جددت المبادرة النسوية الاورومتوسطية (EFI) تأكيدها أن السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام وتنفيذ حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير ، وتمكينهم من اقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 67 منطقة وعاصمتها (القدس الشرقية) وحق عودة اللاجئين وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

كما ودعت المبادرة النسوية الاورومتوسطية (EFI)، في بيان وصل وطن، المجتمع الدولي، إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ووقف عمليات الطرد والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

كما وطالبت بتفكيك المستوطنات غير الشرعية عبر الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ووقف العنف ضد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يُحرمون حاليًا من حقوقهم الديمقراطية والمدنية الكاملة في ظل نظام تمييزي يعتبر "القومية" أعلى من حقوق المواطنة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

أدت السياسات والممارسات الاستعمارية التمييزية التي تمارسها دولة إسرائيل ضد العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المهددة بالطرد ليحل محلها المستوطنين اليهود ، إلى مزيد من تصعيد العنف في فلسطين. ورافق هذا الاعتداء الأخير على سكان الشيخ جراح اعتداءات عنيفة على المصلين والمتظاهرين في حرم المسجد الأقصى بالغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي".

تصاعدت أعمال العنف الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي في أنحاء فلسطين ، في حيفا واللد ويافا والضفة الغربية وقطاع غزة. تعرض المتظاهرون للهجوم بجميع أنواع الأسلحة ، بما في ذلك الطائرات المسيرة والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والنيران الحية. وقت كتابة هذا البيان ، قُتل أكثر من 231 مدنياً في جميع أنحاء فلسطين ، من بينهم 63 طفلاً و 36 امرأة ، بينما قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في يوم واحد من الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية وواحد على الحدود مع لبنان. وأصيب أكثر من 6039 شخصًا واعتقل المئات في مختلف أنحاء فلسطين، في ظل استسلام المجتمع الدولي للضغوط الأمريكية في مجلس الأمن، وتغطية مجازر الاحتلال ، وتصعيد العدوان على المدنيين الفلسطينيين ، بمن فيهم النساء والأطفال.

تؤكد المبادرة النسوية الاورومتوسطية EFI مجدداً أن السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام وتنفيذ حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير ، وتمكينهم من اقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 67 منطقة وعاصمتها (القدس الشرقية) وحق عودة اللاجئين وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

كما تدعو المبادرة النسوية الاورومتوسطية (EFI) المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل:

وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

وقف عمليات الطرد والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

تفكيك المستوطنات غير الشرعية عبر الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقف العنف ضد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يُحرمون حاليًا من حقوقهم الديمقراطية والمدنية الكاملة في ظل نظام تمييزي يعتبر "القومية" أعلى من حقوق المواطنة.