نقابة الصحفيين تدعو الصحفيين ووسائل الإعلام لمقاطعة زيارة وزير خارجية ألمانيا لفلسطين

وطن: دعت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية لمقاطعة أي مؤتمر أو لقاء صحفي أو اي تغطية لزيارة وزير خارجية المانيا لفلسطين.

وجاءت دعوة النقابة، بسبب تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العنصرية حول العدوان على القطاع، وتصريحات المستشارة الألمانية ميركل المؤيدة للاحتلال والمنحازة والداعمة لجرائمه ومجازره الارهابية ضد شعبنا في عموم الاراضي الفلسطينية وخاصة ضد غزه.