إصابة 4 مواطنين بقصف صاروخي على شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة

وطن: أصيب 4 مواطنين على الأقل بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بإصابة 4 مواطنين على الأقل بجروح متفاوتة باستهداف شقة سكنية في عمارة الرائد قرب مسجد فلسطين غرب مدينة غزة، نقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وتواصل طائرات الاحتلال وزوارقه ومدفعيته استهداف المنازل والبنى التحتية وكل مقومات الحياة في غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي، مخلفة 230 شهيدا، و176 جريحا، غالبيتهم أطفال ونساء.