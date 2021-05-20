"النقل والمواصلات" تعلن عودة العمل بتحميل الركاب بالحافلات والمركبات العمومية وفقاً لما هو مصرح به برخصة المركبة

وطن: أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، عن عودة العمل بتحميل الركاب بالحافلات والمركبات العمومية وفقاً لما هو مصرح به برخصة المركبة.

وأضافت في بيان لها، وصل وطن، أنه على سائق المركبة والحافلة العمومية الالتزام بالتسعيرة النافذة " أجور المواصلات عام 2018".

واكدت وزارة النقل أنه على السائقين التزام بارتداء الكمامة أثناء السفر وتوفير الوقاية لمكافحة انتشار فايروس كورونا وعدم تحميل اي راكب غير ملتزم.

وأوضحت أنه سيتم حجز والغاء رخصة التشغيل العمومية لمن يخالف التعليمات.

فيما يلي نص البيان: