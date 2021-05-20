انقطاع التيار الكهربائي عن رفح بسبب القصف المدفعي الإسرائيلي

وطن: تسبب القصف المدفعي الإسرائيلي على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، ونجاة طاقم فني لشركة الكهرباء، واندلاع حريق كبير في منجرة أخشاب شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي من خلف الشريط الحدودي شرق مدينة رفح طال أحد الخطوط الرئيسية المغذي للمدينة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل.

وأكدوا نقلا عن شركة الكهرباء، نجاة عدد من طواقم الشركة أثناء عملهم في إصلاح شبكة كهرباء ضغط عالٍ بأحد شوارع حي التفاح شرق مدينة غزة، بعد قصف المنطقة المحيطة بمكان عملهم.

كما اندلع حريق كبير في منجرة بها مواد قابلة للاشتعال، جراء استهدافها بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة، ولحق دمار كامل فيها.

"وفا"