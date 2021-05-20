للمرة الأولى منذ 7 شهور .. لا وفيات بفايروس كورونا في الضفة الغربية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 27، قلقيلية 4، نابلس 31، طولكرم 16، سلفيت 4، الخليل 24، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 3، طوباس 1، قطاع غزة 92".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 21، قلقيلية 41، نابلس 164، طولكرم 15، سلفيت 2، الخليل 25، رام الله والبيرة 65، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 0، بيت لحم 5، طوباس 3، قطاع غزة 532".

وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة في الضفة الغربية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 114 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 279,505 بينهم 196,460 تلقوا الجرعتين من اللقاح.