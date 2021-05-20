"التربية": تأجيل الامتحان العملي في الثانوية العامة للفروع المهنية والتكنولوجية

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، تأجيل الامتحان العملي في الثانوية العامة للفروع المهنية والتكنولوجية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في الوزارة محمد عواد، في بيان، أنه تقرر تأجيل التدريب العملي للفروع المهنية والامتحان العملي لمبحثي البرمجة والأتمتة والاتصالات والإلكترونيات للفرع التكنولوجي، والذي كان من المقرر عقده خلال أيام 24 و25 و26 الشهر الجاري إلى موعد آخر سيحدد لاحقا.