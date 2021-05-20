كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود بصاروخ موجه قرب غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم الخميس استهداف حافلة لنقل جنود الاحتلال بصاروخ موجه شمال "زيكيم"

وعقب اطلاق الصاروخ الموجه، اطلقت القسام عشرات قذائف الهاون في محيط القافلة المستهدفة.

وقالت صحيفة يديعوت ان حماس أطلقت صاروخًا مضادًا للدروع نحو هدف في المنطقة المحاذية لشمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ان قذيفة مضادة للدروع اطلقت تجاه هدف على حدود غزة، حيث أسفر الحادث عن إصابة جندي بجراح طفيفة جراء تناثر الشظايا.