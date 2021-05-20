ترست وبلدية البيرة توقعان اتفاقية التأمينات العامة للعام 2021-2022

وطن: وقّعت شركة ترست العالمية للتأمين وبلدية البيرة صباح اليوم، اتفاقيّة تأمينات عامة للبلدية للعام 2021-2022 ، وذلك بحضور أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين في فلسطين وعزام إسماعيل، رئيس بلدية البيرة.

وبموجب الاتفاقية توفّر شركة ترست للتأمين تغطية التأمينات العامّة وتأمين المركبات والتأمين الصحي، وتأمين إصابات العمل وغيرها من التأمينات.

وأشاد عزام إسماعيل رئيس البلدية بالعلاقة الاسترتيجية مع شركة ترست للتأمين التي من جهتها تقدم حلولاً تأمينية متميزة وشاملة، مؤكداً في ذات الوقت على ثقة بلدية البيرة بشركة ترست للتأمين.

من جانبه أكد أنور الشنطي الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست للتأمين على اعتزاز ترست بالشّراكة مع بلدية البيرة وأنّ الاتفاقية تعكس ثقة البلدية بقدرة ترست للتأمين على تقديم أفضل الخدمات لمؤمّنيها، وقال : " نضيف اليوم إنجازاً آخراً ممّيزاً إلى سجل شركة ترست للتأمين، لاسيما وأنّ الحلول التأمينية الشاملة هي واحدة من أولويات الشركة التي تسعى دائماً إلى تقديم الخدمات والبرامج الصحيّة المتميزة للمؤمّنين لديها كافّة بأفضل التغطيات ومن خلال أوسع شبكة طبيّة.

والجدير ذكره بأن شركة ترست العالمية للتأمين تتصدر قطاع التأمين في فلسطين لسنوات بصفتها الشركة الأكثر هامش ملائة وقوة بين شركات التأمين الفلسطيني ؛ بناءا على بيانات هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين. وهي الاولى في السوق الفلسطيني من حيث حجم التعويضات وعدد الزبائن وحجم انتشارها في فلسطين، فترست للتأمين هي الشركة الاكثر انتشارا في فلسطين من خلال فروعها ومكاتبها ووكلائها ووسطاء التأمين التابعين لها في كافة محافظات الوطن.