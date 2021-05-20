منذ بدء العدوان .. 107 الاف مواطن نزحوا من منازلهم و الخسائر المادية بلغت أكثر من 322 مليون دولار

وطن: قال المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة ان الخسائر المادية جراء العدوان المتواصل على غزة بلغت أكثر من 322 مليون دولار .

ولفت المكتب في بيان صحفي مقتضب ان أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية.

واوضح المكتب الاعلامي ان 184 برجا سكنيا ومنزلا و33 مقرا إعلاميا تم هدمها كليا والخسائر الأولية في قطاع الإسكان نحو 92 مليون دولار.

ولفت الى نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف بينهم 44 ألفا في مراكز إيواء.