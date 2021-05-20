138 عضو كونغرس يطالبون بايدن بالتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي

وطن: طالب 138 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في الاراضي الفلسطينية .

وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى بايدن: "ندعوكم وإدارتكم إلى تسهيل الوقف الفوري للعنف والضغط على الجانبين للتفاوض بسرعة على وقف إطلاق النار، لأن البديل عن ذلك هو مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها".

وطالبوا بضرورة الاهتمام بالقضايا الكامنة وراء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، والتي تم تأجيل الكثير منها لفترة طويلة جدًا.