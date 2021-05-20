حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملموس غدا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويكون الجو، الأحد المقبل، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.