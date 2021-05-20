إصابات في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيليلة عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 30 غارة عنيفة حتى اللحظة، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية، ومواقع، وأراضي فارغة شمال مدينة غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 مواطناً بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضافوا، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير شارع الصفطاوي الحيوي، والذي يربط مدينة غزة بمحافظة الشمال، والشارع المؤدي إلى سوق معسكر جباليا من مفترق الشهداء الستة، وحتى مفترق بركة أبو راشد، وألحق أضرارا مادية فادحة في منازل المواطنين، والمحال التجارية، وشبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.

وأشاروا ، إلى أن القصف الجوي ما زال متواصلا حتى اللحظة، وأن أصوات الانفجارات تسمع في كافة أرجاء محافظات قطاع غزة.