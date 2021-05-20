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فلسطيني
في اليوم الـ11 للعدوان على غزة | شهيدة وإصابات جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
إصابات في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة
أسعار صرف العملات
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت أسرى محررين وقيادات في حركة حماس
10 شهداء ومئات الجرحى يرفعون حصيلة العدوان إلى 256 شهيدا في فلسطين
أبو مرزوق: محمد الضيف بخير ويدير المعركة ووقف اطلاق النار من المتوقع ان يحدث خلال يوم او يومين
المحلل السياسي أليف صباغ لوطن: المقاومة في غزة ضربت هيبة الاحتلال العسكرية والشباب هم من يقودون الشارع
مركز "حريات" لوطن: الاحتلال يرتكب في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وعلى المؤسسات الحقوقية توثيق ذلك
" BDS " لـوطن: مقاطعة بضائع الاحتلال في السوق الفلسطينية في تصاعدٍ مستمر ، ومظاهر مقاطعة الاحتلال في العالم بدأت تبرز بشكلٍ لافت
الأونروا لـوطن: "56" ألف نازح يقطنون في " 50 "مركز إيواء ، ونطالب بتوفير ممر إنساني لتسهيل عمل الطواقم الإنسانية والصحية في غزة .
الشعبية لـوطن: الإدارة الأمريكية مُنافقة. وعلى القيادة الارتقاء لمستوى التضحيات وتنفيذ قرارات المركزي
أيها العرب كل مذبحة وأنتم بخير
مسيرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال في نورث كارولينا الأميركية
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملموس غدا
متظاهرون في نيويورك يقطعون الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في المدينة
فرنسا تدعو إلى تقديم الدعم المالي لـ"الأونروا" بموجب مشروع قرار أممي
العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة والجيش اللبناني قام بتفكيكه
نواب بريطانيون يطالبون بوقف بيع السلاح لدولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها
عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تضامنا مع شعبنا
أسعار صرف العملات
20.05.2021
07:08 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدولار:3.26
الدينار: 4.61
اليورو:3.98
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