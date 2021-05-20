وطن الأخبار فلسطيني

أسعار صرف العملات

20.05.2021 07:08 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدولار:3.26
الدينار: 4.61
اليورو:3.98

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