متظاهرون في نيويورك يقطعون الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في المدينة

وطن: شهدت مدينة نيويورك الأميركية تظاهرات طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

واستطاع عشرات المتظاهرين قطع الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في مدينة نيويورك، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 10 أشخاص، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليافطات المؤيدة لفلسطين، وهم يهتفون بشعارات تأييد في الشارع خارج القنصلية.

من جهتها، قالت الشرطة الأميركية أنه تم اعتقال 15 متظاهرا بينما كانوا يسيرون من مانهاتن باتجاه القنصلية، فيما تم استدعاء 7 أشخاص إلى مركز الشرطة بتهمة "عرقلة حركة المرور"، ووجهت تهم عرقلة حركة المرور والسلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال لـ7 آخرين من بينهم 4 أحداث.

وقد شهدت الولايات المتّحدة، في الأيام الماضية، مسيرات ضخمة مؤيّدة للفلسطينيين شارك فيها عشرات آلاف الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، ورددّوا هتافات تناشد إدارة الرئيس جو بايدن التوقّف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المجلس الأميركي للمنظمات الإسلامية "USCMO" اتهم الرئيس جو بايدن، "بإعطاء الضوء الأخضر لممارسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

المجلس وفي بيانه منذ يومين، قال إن "الأميركيين يتلاعبون بخصوص ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم حرب وجرائم فصل عنصري".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لـ"إسرائيل"، في تحدٍ لبعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين يشكلون جزءاً من الجدل حول دعم الحكومة الأميركية للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

(الميادين)