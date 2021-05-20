في اليوم الـ11 للعدوان على غزة | الاحتلال يستمر في قصف المنازل، والمقاومة تطلق صواريخها نحو المستوطنات

وطن: استمر جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ11، فيما واصلت المقاومة إطلاق صواريخها على مستوطنات الاحتلال والمدن في جنوب الأراضي المحتلة عام 1948.

وقصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مناطق متعدد في قطاع غزة، استهدفت بعضها منازلا وشققا سكنية، كما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها على المناطق القريبة من السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

وسجلت العديد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي، منها 4 إصابات في غارة استهدفت منزلا غرب الضابطة الجمركية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب 8 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف استهدف منزلا في خان يونس.

وأصيب 9 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي ذات السياق، قصفت كتائب القسام قاعدتي "حتسافيم"، و"تل نوف" الجويتين الإسرائيليين.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صاروخا سقط في بئر السبع و 3 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولا إصابات.

ودوّت صفارات الإنذار في محيط مستوطنة "كريات ملاخي" جنوب الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن مستوطنين أصيبا أثناء دخولهما إلى الملاجئ بعد دفعات صاروخية أطلقت من غزة.