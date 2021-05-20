فرنسا تدعو إلى تقديم الدعم المالي لـ"الأونروا" بموجب مشروع قرار أممي

وطن: دعت فرنسا، في مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن الدولي، إلى توفير مساعدات مالية عاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا".

وجاء في مسودة مشروع القرار أن "مجلس الأمن يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة، بما في ذلك من خلال المساهمات المالية الإضافية المطلوبة بشكل عاجل للأونروا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" انتقدت مشروع القرار الفرنسي، معتبرة أنه لا يدين في بنوده حركة حماس وإطلاقها الصواريخ على "إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الدولي، وعددهم 15 دولة، التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مرارا إصدار بيان لمجلس الأمن بشأن العدوان على غزة.