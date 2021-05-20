العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة والجيش اللبناني قام بتفكيكه

وطن: عثر الجيش اللبناني على صاروخ من نوع "غراد" في سهل الناقورة جنوبي البلاد، لم يطلق من ضمن الصواريخ الخمسة التي أطلقت الأربعاء باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المقامة شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني عملت على تفكيك الصاروخ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من بلدة صديقين بجنوب لبنان دولة الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال أطلق مساء الأربعاء، عدة قذائف على جنوب لبنان.

المصدر: LBCI + RT