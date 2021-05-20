الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت أسرى محررين وقيادات في حركة حماس

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت أسرى محررين وقيادات في حركة حماس.

وعُرف من بين المعتقلين في نابلس الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس الأسير المحرر علاء حميدان والأسير المحرر أحمد عواد.

كما اعتقلت يزن جبر من منطقة عراق التايه شرق نابلس والأسير المحرر مهند طبنجة من منطقة خلة العامود والمعلم عودة حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس نايف رجوب عقب مداهمة منزله في دورا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال المرشح على قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب الخليل.

ومن يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: فادي العمور، ومحمد العمور، محمد حريزات.