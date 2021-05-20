عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تضامنا مع شعبنا

وطن: تظاهر عشرات آلاف اليمنيين، الأربعاء، في مناطق متفرقة من محافظة تعز (جنوب غرب البلاد)؛ تضامنا مع شعببنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وخرج عشرات الآلاف استجابة لدعوة "الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين"، حيث شهدت تعز مسيرتين؛ الأولى في شارع جمال وسط المدينة، والثانية في مدينة التربة، المركز الإداري لمديرية الشمايتين، بالريف الجنوبي من المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس المحتلة، وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

كما هتفوا بهتافات عدة منها "غزة جيل النصر والعزة"، في المسيرات التي شهدتها مدينة تعز، للمرة الثانية منذ أيام.

وقال بيان صادر عن الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين، "إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية الشعب اليمني بالمقام الأول"، مضيفا: "ومن هنا، ندعو كافة قوى الشعب اليمني ومنظماته السياسية والمدنية إلى مزيد من التضامن والدعم بالفعاليات التضامنية والإعلام، وكل وسائل الدعم الممكنة، بصورة مستمرة ومتزامنة مع مراحل النضال الفلسطيني".

وتابع البيان: إلى شعبنا الفلسطيني البطل، إلى المقاومة وكتائبها المغاوير، وإلى غزة وأخواتها اللائي يشكلن صخرة تتساقط إمامها مؤامرات القرون السوداء..، وإلى روح الأمة في الأقصى وغزة والداخل الفلسطيني والضفة الغربية، نحييكم من تعز واليمن المدد.

وخاطبت الهيئة الفلسطينيين بالقول: "أنتم فتيلة الثورة وبَذرة العودة، عودةُ الأقصى والروح والوطن والشعب والكرامة، لفلسطين وكافة الأمة العربية والإسلامية".

وطالبت الهيئة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإنسانية تجاه الجرائم الوحشية التي يمارسها المحتل ضد شعبنا في فلسطين، معربة في الوقت ذاته عن استنكاره الصمت أمام هذه الوحشية المستمرة، التي تمثل إهانة لصورة وموقف المجتمع الدولي والضمير الإنساني.

وفي الأيام الماضية، شهدت مدن يمنية مختلفة مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان والجرائم الذي تمارسها دولة الاحتلال في غزة والضفة والقدس ومدن الداخل الفلسطيني.

(عربي 21)