فيديو | إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين تضامنا مع شعبنا

وطن: جرى، مساء الأربعاء، إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، تضامنا مع شعبنا، حيث من المقرر أن يستمر ذلك طوال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت الأربعاء لإغاثة فلسطين تحت شعار "نحن بجانبكم"، والتي ستستمر لمدة شهر.

وكانت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، أعلنت الثلاثاء عن إطلاق حملة إغاثية شعبية عاجلة لصالح دعم شعبنا، تستمر لمدة شهر.

وقالت الهاجري، في تصريح صحفي بحضور سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، إن "هذه الحملة تأتي في إطار التزام الكويت بمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم خلال الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الهاجري موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الجهات الخيرية الكويتية تنظم، على مدار العام حملات متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.