وزراء خارجية سيحضرون شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين

وطن: أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وزراء خارجية عدد من الدول سيحضرون شخصيا اجتماع الجمعية حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم الخميس. وقال بريندان فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نتوقع مشاركة شخصية لممثلي عدد من الدول على المستوى الوزاري"، مشيرا إلى أن هذا سيكون لأول مرة منذ بدء وباء فيروس كورونا.

ولم يذكر المتحدث ما هي الدول التي سيحضر ممثلوها الاجتماع المذكور شخصيا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عن استشهاد 256 مواطنا، وإصابة قرابة 7900 أخرين، وتمدير مئات المنازل والأبراج السكنية.

يشار إلى أنه منذ بدء الجائحة كانت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظم عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

(روسيا اليوم)