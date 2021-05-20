وزير الدولة البلجيكي يطالب باتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرئيلي على الفلسطينيين

وطن: طالب وزير الدولة البلجيكي، الرئيس الفخري للبرلمان الفيدرالي اندري فلاوو، رئيس الوزراء البلجيكي اليكساندر دوكرو، باتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقدته اللجنة الاستشارية من الخبراء في الشؤون الأوروبية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، والتي تسبق انعقاد المجلس الأوروبي، مع رئيس الوزراء.

وقال فلاوو في مداخلته: "منذ 10 أيار/مايو، وصل التصعيد إلى مستوى متطرف من العنف، إن هذا الوضع المتفجر هو نتيجة مباشرة لسياسة الضم والاستعمار والإذلال التي انتهجتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، واصفا إياها بالطفل المدلل بانتهاكها القانون الدولي ضاربة بعرض الحائط الأمم المتحدة ."

وأضاف أن جيش نتنياهو الأصم لمطالب وقف إطلاق النار شرع في رد غير متناسب وقاتل، أسفر فعليا عن أكثر من 256 شهيدا في الجانب الفلسطيني، بما في ذلك حوالي 60 طفلا، إضافة إلى استهداف وسائل الإعلام الدولية مؤخرا، وكذلك مقر منظمة إنسانية مثل الهلال الأحمر، وعيادة تضم مركز اختبار كوفيد -19 الوحيد في قطاع غزة، ليتجاوز بدون أي شك الخطوط الحمراء.

ورأى الوزير البلجيكي أنه لم يعد كافيا مجرد مسألة الدعوة إلى وقف التصعيد، لكن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث انه وانطلاقا من عدم قدرة الأمم المتحدة على خطوات عملية، "أطالب بلجيكا باتخاذ مبادرة قوية على المستوى الأوروبي لوضع حد لضجيج السلاح وحماية المدنيين، ومنع حدوث أزمة إنسانية وإخراج غزة من مأزق الموت الذي تعيشه منذ 15 عاما".

وذكر المسؤول البلجيكي "أنه في عام 2006، بادرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية والتي كان يقودها آنذاك فيرهوفشتات، وكنت شخصيا أتولى حقيبة وزارة الدفاع، بتدخل إنساني في لبنان لمساعدة السكان الذين دمرتهم الحرب، حيث كنا كبلجيكا أول من هبط في بيروت بالأدوية والإمدادات الإنسانية الطارئة، وتم حينها إطلاق آلية التدخل الإنساني السريع والمعروفة باسم B-FAST مباشرة قبل أن تقرر الدول الأخرى أن تحذو حذونا، وفي هذا الاتجاه نفسه يجب أن نتحرك الآن دون مزيد من التأخير أو التسويف".

وعبر عن سعادته من إعلان وزيرة التعاون الدولي مريم كيتير بأن "يحصل جميع المتضررين من العنف بشكل دائم على المساعدات الإنسانية".

وأشار فلاوو إلى أن قرار المجلس الأوروبي المقبل الذي سيجتمع يومي 24 و25 مايو بألا يشمل في جدول أعماله القضية الفلسطينية، قرار مؤسف للغاية بالنظر إلى إلحاح الحالة والمأساة التي يعيشها السكان المدنيون.