10 شهداء ومئات الجرحى يرفعون حصيلة العدوان إلى 256 شهيدا في فلسطين

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم العاشر على التوالي، حيث بلغت حصيلة العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ 10 أيار/ مايو الجاري، إلى 256 شهيدا، و7892 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة أن 8 شهداء ارتقوا، الأربعاء، في تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة إلى 228 شهيدا بينهم 65 طفلا، و38 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 1620 جريحا.

وفي الضفة الغربية استشهدت مواطنة شرق الخليل برصاص مستوطن، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، فيما استشهد شاب في القدس المحتلة وأصيب 1108 آخرين، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم.

وفي الداخل المحتل، استشهد محمد محمود كيوان (17 عاما)، من أم الفحم داخل أراضي الـ1948، متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لإطلاق نار على يد عناصر شرطة الاحتلال، خلال المواجهات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، نصرة للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، استشهاد الفتى كيوان متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس.

ومنذ 13 إبريل/نيسان المنصرم، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهلنا في حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.

اعتقال 38 مواطنا واصابات خلال اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 37 مواطنا، 14 منهم في القدس المحتلة.

وأصيب، فتى، واعتقل شقيقان، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط منزل الشهيد اسلام غياض زاهدة في مدينة الخليل. وأطلق مستوطنون الرصاص الحي، صوب أحد المنازل قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

كما أصيب، أحد المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تتواجد وبشكل مكثف في محيط المكان.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال رام الله، بالمكعبات الاسمنتية. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابة الحديدية المقامة على المدخل الغربي لبلدة كفر الديك. كما وضعت مكعبات اسمنتية وأغلقت بالسواتر الترابية منطقة حاجز المحكمة شمال مدينة البيرة، كما اعتقلت شابين في منطقة الفرديس، شرق بيت لحم.

كما طاردت قوات الاحتلال صباح الأربعاء، العشرات من العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي 1948، عبر بوابات جدار الضم والتوسع العنصري شمال طولكرم.

واعتدى مستوطنون، على طاقم تلفزيون فلسطين، شرق الخليل. حيث اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، اعتدوا بالضرب على الزميل الصحفي فادي خلاف من طاقم التلفزيون في الخليل.

واعتدى مستوطنون، على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة، وأفاد شهود عيان، بأن ثلاثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، مساء الأربعاء، في منطقة "خلة نوفل"، جنوب مدينة قلقيلية.

كما اندلعت، مساء الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات تركزت في منطقة "ان ركبة" جنوب البلدة، حيث انتشر الجنود في مواقع مختلفة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في محيط مستوطنة بيت إيل، مساء الأربعاء، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغازية تجاه المشاركين في مسيرة مسائية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة غرب جنين.

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 15 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.